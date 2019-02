Tramvia T2 Vespucci, meno di 24 ore alla partenza

Alle 12 l'inaugurazione con Mattarella, dalle 14,30 via alle corse. Per due settimane è gratis. Modifiche ai bus Ataf dal 24 febbraio

FIRENZE — Una grande scommessa vinta grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti. Ieri mattina il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi hanno salutato così l’avvio del servizio della linea tranviaria T2 a partire da lunedì 11 febbraio.

Le prime corse per i cittadini, che viaggeranno gratis per due settimane, iniziano alle 14.30 con i tram pronti lungo numerose fermate della linea. Alle 12 in programma la cerimonia inaugurale all’aeroporto Vespucci alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, del sindaco Nardella, del presidente Rossi e della commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu.

"Questa linea è molto importante - ha detto Nardella - perché non solo collega l’aeroporto con il centro ma attraversa un quartiere densamente popolato e dove sono presenti molte funzioni come il Palazzo di Giustizia, il Polo Universitario, la sede della Regione e numerose scuole. Per questo siamo sicuri che fin dai primi giorni la T2 avrà successo. Voglio ringraziare prima di tutto i cittadini che ci hanno sostenuto ed hanno avuto pazienza, la Regione Toscana che, con le altre istituzioni come l’Unione Europea, ha creduto a questo progetto. Cinque anni fa nessuno avrebbe scommesso che in un solo mandato avremmo realizzato ben due linee tranviarie, soprattutto se pensiamo ai problemi che si registrano per le opere pubbliche in Italia. Firenze è un modello di efficienza, di capacità e per le nuove linee saremo ancora più attenti e impegnati per ridurre i tempi e i disagi legati ai cantieri”.

“Come già per la T1 anche per la T2 le prime due settimane si potrà viaggiare gratuitamente – ha aggiunto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. Con l’entrata in servizio della nuova linea si completa la riorganizzazione della linee Ataf già avviata a luglio. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modifiche dei percorsi e domenica 24 febbraio, giorno in cui scattano le variazioni, è previsto un appuntamento con i cittadini al centro San Donato dove saranno nuovamente illustrate le novità. Tra queste segnalo l’istituzione di due nuove linee, la 16 che collegherà piazza Puccini a piazza Leopoldo toccando sia la T1 che la T2, e la 68 che invece funzionerà come una circolare tra Brozzi, Peretola e Quaracchi con le fermate del Tpl urbano e la tramvia”.

L’avvio del servizio

La T2 Vespucci inizierà il suo servizio ordinario lunedì 11 febbraio alle 14.30

La partenza sarà simultanea con le vetture già posizionate in molte fermate in modo da far andare la linea a regime sin da subito. Chi vorrà provare il primo viaggio sulla nuova linea T2 Vespucci troverà i tram alle seguenti fermate: Unità (2 tram), Ponte All’Asse (2 tram: uno in direzione Unità e uno in direzione Aeroporto), Buonsignori Liceo Da Vinci (2 tram: uno per ciascuna direzione), San Donato Università (2 tram: uno per ciascuna direzione), Novoli Regione Toscana (2 tram: uno per ciascuna direzione), Aeroporto (2 tram), Novoli Torre degli Agli (un tram direzione Unità).

I tram in servizio sulla T2 saranno 13 e con la nuova linea Gest ha assunto e formato 80 nuovi dipendenti tra conducenti, regolatori e manutentori. Per info www.gestramvia.com e canali social (Facebook, Twitter, Telegram).

Il biglietto

Come già per la linea T1 Leonardo anche per la T2 Vespucci è previsto un periodo di gratuità di due settimane, ovvero da lunedì 11 a domenica 24 febbraio. Da lunedì 25 febbraio sarà necessario munirsi del biglietto da 1,5 euro oppure dell’abbonamento al Tpl urbano.

Le info sulla rete

Con l’apertura della T2 la rete tranviaria fiorentina arriva a 16,8 chilometri con 37 fermate e 36 fermate in circolazione negli orari di punta. Gest garantirà 900 corse al giorno, dalle 5 a mezzanotte e mezzo che il venerdì e sabato saranno prolungate fino alle 2 di notte. Come per la T1 anche nella T2 ci sarà una corsa ogni 4 minuti e 20 secondi nelle ore di punta.

La riorganizzazione del Tpl su gomma

Domenica 24 febbraio, ultimo giorno di gratuità della T2 Vespucci, si completa la riorganizzazione delle linee Ataf, dopo la prima fase scattata in occasione dell’entrata in esercizio della T1 Leonardo. L’obiettivo è potenziare l’intera rete e facilitare l’integrazione gomma/ferro. Tra le principali novità la nascita di due nuove linee: la 16 che collega piazza Puccini a piazza Leopoldo attraversando San Iacopino e incontra la T2 Vespucci alla fermata Corsica e la T1 Leonardo alla fermata Leopoldo. E la 68, ovvero la circolare che da Brozzi, Peretola, Quaracchi arriva in viale Guidoni dove incontra la T2 Vespucci e dove c’è il nuovo parcheggio scambiatore.

Per quanto riguarda le linee modificate saranno otto (5, 7, 14, 23, 29, 30, 57, 66) mentre il 22 sarà sostituito dalla T2 Vespucci. La linea 29 toccherà via di Novoli e farà capolinea alla stazione di Rifredi e la linea 30 toccherà la fermata Guidoni della T2.

Ataf ha predisposto una campagna di comunicazione che prenderà il via da lunedì 11 febbraio e che prevede: la distribuzione della nuova mappa schematica della rete e la presenza in molte fermate di assistenti che aiuteranno le persone ad orientarsi. Alle fermate si troveranno informazioni dettagliate sul servizio (locandine, poster, messaggi variabili ecc). inoltre si può contattare il call center aziendale, consultare il sito www.ataf.net (che avrà sezione aggiornata in tempo reale sulle modifiche della rete) oppure le pagine aziendali sui canali social (Facebook e Twitter). Come per la T1 sarà realizzata la landing page www.cambianoitempi.ataf.netdedicata alle modifiche dei percorsi.

Comunicazione e alert system

La campagna di comunicazione scelta dal Comune di Firenze insieme alla Regione Toscana è “Firenze è più vicina”. Con le nuove T1 e T2 Firenze sarà più connessa sia con l’Aeroporto, che con la rete ferroviaria (ancora di più quando sarà pronta in futuro la fermata FS a Guidoni), oltre a essere più facilmente raggiungibile a chi arriva con la macchina che potrà parcheggiare a Villa Costanza per prendere la T1 Leonardo o a Guidoni per la T2 Vespucci.

La campagna, realizzata con il contributo del Por Creo – Fesr, sarà pianificata sui media regionali e sui social oltre che con affissioni in città. A ogni fermata ci saranno dei pannelli informativi che mostreranno la rete sia della T1 che della T2 e i relativi luoghi d’interesse come i parcheggi, le stazioni ferroviarie, gli ospedali, l’università, il palazzo di giustizia e la fortezza da basso, il polo fieristico della città.

Previsto l’invio a casa dei fiorentini di materiale informativo: arriverà a 193mila capifamiglia a partire dalla prossima settimana. Inoltre sarà attivato l’alert system con un messaggio del sindaco Nardella sull’avvio del servizio della T2 e sul completamento della riorganizzazione dei bus Ataf dal 24 febbraio. Anche per invitare i cittadini a prestare attenzione alle intersezioni con la nuova linea tranviaria e agli attraversamenti pedonali.

Il ruolo di CDP e MPS

La realizzazione della tramvia è stata possibile anche grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti e di MPS Capital Services Banca per le imprese.

CDP ha contribuito con risorse per 136 milioni di euro sui 166 di euro complessivi di project financing stipulati a supporto dell’investimento. La stretta collaborazione tra CDP e Comune di Firenze, che ha portato al completamento dell’opera, ha avviato un percorso di lavoro congiunto che potrà proseguire anche nei prossimi anni, in vista degli ulteriori potenziamenti previsti per il sistema tramviario della città.

MPS Capital Services Banca per le imprese, la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi, ha finanziato in project financing la costruzione delle nuove linee tranviarie di Firenze con un finanziamento il pool con altri istituti per complessivi 166 milioni di euro. MPS Capital Services ha guidato l’operazione con il ruolo di banca agente, di finanziatore, advisor e mandated lead arranger con una quota di 38 milioni di euro.

La curiosità

La T2 Vespucci inaugura nel 2019, esattamente 140 anni dopo l’inaugurazione del tramvai “Peretola-Firenze”. E la colonna sonora della T2 Vespucci utilizzata per gli spot radio e tv è la riedizione dell’opera scritta 140 anni fa proprio quella cerimonia. Il brano, creduto disperso, è invece tornato a nuova vita grazie alla caparbietà di Fabrizio Pettinelli, appassionato di tramvia e treni oltre tranviere e figlio di tranviere. La Nuova Pippolese ha riarrangiato il brano e lo suonerà a bordo della tramvia per la partenza lunedì pomeriggio da piazza dell’Unità all’aeroporto.