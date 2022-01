Tavolini, cambia tutto e scattano le rimozioni

Primi controlli sulle strade per la rimozione di sedie e tavolini. Sono partite anche le segnalazioni dei cittadini alla polizia municipale

FIRENZE — Per le occupazioni straordinarie del suolo pubblico non ci sono più deroghe, da oggi la polizia municipale ha iniziato i controlli per verificare l’avvenuta rimozione e la sistemazione degli spazi esterni. Sono scattate anche le prime segnalazioni da parte dei cittadini ai vigili urbani.

La polizia amministrativa ha eseguito una ventina di controlli mirati su attività commerciali in particolare in San Lorenzo. Altri controlli in centro e nel Quartiere 3 di cui sei per reclami specifici ed è stata rilevata una irregolarità in un'attività del Quartiere 3.

Il servizio specifico proseguirà nei prossimi giorni anche con agenti dei distaccamenti territoriali. Domani le verifiche interesseranno anche l'Oltrarno.

Con il termine del provvedimento delle occupazioni straordinarie per sedie e tavolini cessa anche il parcheggio straordinario per i residenti in piazza del Carmine. Da oggi è iniziata la rimozione delle transenne a delimitazione dell’area di sosta e dalla mezzanotte saranno riattivati i dissuasori a scomparsa a protezione del varco di ingresso alla piazza.