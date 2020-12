La protesta dei magistrati onorari in Toscana

Funerali Paolo Rossi, l'arrivo del feretro portato a spalla dai suoi ex compagni, i campioni dell'82

Hanno protestato contro le condizioni economiche della categoria, con l'obiettivo di ottenere tutele attraverso contributi previdenziali e sociali

FIRENZE — I magistrati onorari della Toscana hanno organizzato un flash mob di protesta al Palazzo di Giustizia di Firenze per manifestare lo stato di precarietà sul piano previdenziale e retributivo riservato alla categoria segnata dalla pandemia da Covid-19.

"Molti colleghi si sono ammalati a causa delle funzioni svolte e alcuni ci hanno lasciato" hanno spiegato i magistrati "a nessuno è stata riconosciuta una indennità per il periodo di malattia".

L'Associazione nazionale magistrati ha chiesto che "non venga svilito il ruolo e quindi dimenticato l'importante contributo fornito dai giudici e dai pubblici ministeri onorari" auspicando che il governo e il parlamento "reperiscano le risorse finanziarie necessarie ad approntare le tutele economiche, previdenziali e sociali".

La Associazione nazionale dei magistrati della Toscana presieduta da Christine Von Borries ha espresso solidarietà alla protesta della magistratura onoraria.

I magistrati onorari hanno usato delle rose gialle e rosse come simbolo della protesta ispirati dallo sciopero "del pane e delle rose" organizzato in America nel 1912 dagli operai tessili che intendevano far valere il loro diritto al salario.