Centro storico, lavori urgenti di Toscana Energia

Dalle prossime ore lavori urgenti ai sottoservizi comporteranno la chiusura alla circolazione della strada che costeggia l'Arno in riva sinistra

FIRENZE — Inizieranno domani martedì 1° ottobre alcuni lavori urgenti di Toscana Energia in Borgo San Jacopo. Si tratta della sostituzione di giunti che sarà effettuata in fasi con la chiusura della strada fino al giorno 11 ottobre.

Nella prima tranche di intervento il cantiere interesserà il tratto via Belfredelli-piazza dei Frescobaldi; a seguire il tratto via Belfredelli-Ponte Vecchio. Dal punto di vista della circolazione, sarà attivata una viabilità alternativa che prevede l’inversione di via dello Sprone (tratto via Guicciardini-via Ramaglianti) e l’apertura dell’area pedonale agli autorizzati al transito in via dello Sprone. Inoltre gli stessi autorizzati potranno utilizzare come percorsi alternativi la direttrice lungarno Diaz-piazza dei Giudici-lungarno Acciaiuoli-Ponte Santa Trinita e la direttrice piazza dei Pitti-via Guicciardini.