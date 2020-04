Pasqua a Firenze, ecco come seguirla in diretta

Una Pasqua a distanza, senza fedeli a Santa Maria del Fiore ed in piazza del Duomo a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus

FIRENZE — Non ci sarà il tradizionale Scoppio del Carro in piazza del Duomo a Firenze, ma l'Arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori celebrerà la messa di Pasqua alle 9.30, senza la partecipazione dei fedeli, al momento del Gloria l'Arcivescovo si muoverà dall’altare portando il Cero pasquale fino sul sagrato della Cattedrale, dove ad attenderlo ci sarà il sindaco, Dario Nardella. Il cardinale mostrerà alla città la fiamma del Cero.

La celebrazione a porte chiuse sarà trasmessa in diretta su TV Prato (canale 74) e in streaming sul sito della diocesi http://www.diocesifirenze.it/, di Toscana Oggi e di Radio Toscana.

Legato allo Scoppio del Carro, il tradizionale sorteggio del Calcio Storico Fiorentino si terrà in diretta dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il Torneo di San Giovanni infatti non si terrà a Giugno ma potrebbe essere posticipato in autunno.

Il sorteggio quest’anno avverrà, comunque, domenica 12 Aprile alle 11 e 15 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in diretta sul profilo Facebook ufficiale del Comune di Firenze https://www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale/