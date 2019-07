Veicolo già confiscato circola senza assicurazione

I vigili hanno fermato un uomo alla guida nonostante la sospensione della patente con procedimento di revisione disposto nel 2013 e mai effettuato

FIRENZE — Nei giorni scorsi le pattuglie della polizia municipale hanno verificato la copertura assicurativa dei veicoli in transito, per quattro conducenti è scattato il verbale da 868 euro con taglio di cinque punti patente e sequestro ai fini della confisca. A questi si aggiungono due veicoli in sosta in via Marche e via della Sala rimossi e sequestrati sempre per mancanza di assicurazione.

Da ulteriori accertamenti è risultato che uno dei mezzi senza assicurazione era anche già confiscato dalla Prefettura di Firenze e che il conducente circolava nonostante la sospensione della patente per un procedimento di revisione della licenza disposto dalla Motorizzazione nel 2013 fino alla regolarizzazione, che però non è stata effettuata. Il conducente è stato quindi multato anche per questa violazione (168€ e revoca della patente). Sempre da verifiche successive è emerso che un altro veicolo non assicurato aveva una targa non propria. Per la proprietaria è scattata una sanzione non pagabile sul momento e il cui importo compreso tra 1.875 e 7.503 euro sarà deciso dal Prefetto.

Cinque le sanzioni invece per mancanza di revisione: tre conducenti dovranno pagare un verbale da 346 euro con annotazione sulla carta di circolazione per omessa revisione per più di una volta, mentre gli altri due è stata elevata la sanzione da 179 euro con annotazione sulla carta di circolazione. Durante i controlli gli agenti fermato e multato anche il conducente di un ciclomotore sorpreso con patentino di guida scaduto a fine 2018 (158 euro e ritiro del CIG inviato in Prefettura) e una donna fermata alla guida del suo veicolo mentre usava il cellulare: per lei una sanzione da 165 euro con taglio di 5 punti patente.