Tavolini all'aperto, regole alla prova dell'aula

Il discusso nuovo regolamento sull'occupazione del suolo pubblico con possibilità di veto dei condomini approda in consiglio comunale

FIRENZE — Il nuovo regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, con possibilità di veto da parte dei condomini adiacenti per la collocazione di tavolini e sedie per le consumazioni all'aperto, approda alla prova dell'aula.

È infatti uno dei punti al centro dell'ordine del giorno della prossima seduta di consiglio comunale. L'assemblea cittadina è convocata in videoconferenza lunedì prossimo 31 Gennaio alle 14,30.

Dopo la finestra di question time, i lavori si apriranno apriranno con comunicazioni e domande di attualità, dopodiché ecco le delibere: il riconoscimento di un debito fuori bilancio in seguito a una sentenza del Tribunale di Firenze, e il nuovo Regolamento per occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto a carattere straordinario.

La delibera è crivellata di emendamenti presentati da vari gruppi consiliari: sono 46 quelli in discussione. A innescare una bufera è stato l'inserimento della necessità di "consenso del condominio adiacente" per allestire i dehors. Gli esercenti temono che ciò limiterà la loro capacità e possibilità di operare.