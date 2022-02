Pedopornografia online, valanga di foto coi bimbi

Il momento in cui un missile colpisce un grattacielo in centro a Kiev

Erano immagini e video a sfondo sessuale realizzati con minorenni e poi messi in rete. La PolPosta ha individuato responsabili tra Livorno e Pisa

FIRENZE — Valanga di immagini tra video e foto a sfondo sessuale realizzati con minorenni e poi messi in rete. E' l'operazione "Binomio" messa a segno dalla polizia postale fiorentina con l'ausilio delle sezioni di Livorno e Pisa e che ha portato all'arresto di due persone.

Gli esperti hanno effettuato perquisizioni informatiche disposte dalla procura fiorentina nei confronti di due uomini. Si tratta di un 43enne residente in provincia di Livorno e di un 25enne della provincia di Pisa. Sui supporti informatici rinvenuti sono stati scoperti oltre 1.100 file pedopornografici nei devices del 43enne e oltre 500 in quelli del 25enne.

Gli indagati sono stati dunque arrestati in flagranza di reato per detenzione di materiale realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni e collocati agli arresti domiciliari. La misura è stata convalidata nei confronti del livornese, mentre il 25enne pisano è stato rimesso in libertà in quanto incensurato.

La questura ricorda che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, dunque non sono esclusi ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a favore degli indagati. La polizia postale consiglia ai genitori di non affidare mai i bambini in tenera età alle cure di chi non si conosce sul serio né di lasciare che i propri figli navighino su internet da soli e senza controllo.