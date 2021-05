"No al resort" presidio a Costa San Giorgio

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

Un presidio organizzato contro l'operazione di trasformazione edilizia dell'ex Caserma Vittorio Veneto di Costa San Giorgio in un albergo

FIRENZE — La riqualificazione di Costa San Giorgio, dove ha sede l'immobile che ospitava la ex Caserma Vittorio Veneto e dove è prevista la realizzazione di un lussuoso albergo, è tornata al centro dell'attenzione culturale ma anche sociale. Lo hanno ribadito i cittadini che hanno organizzato un presidio contro la trasformazione edilizia.

Firenze Città Aperta, Sinistra Progetto Comune, Casa del Popolo Url San Niccolò, Comitato Tutela Ex Manifattura Tabacchi, Confederazione USB Firenze, Laboratorio perUnaltracitta, Legambiente Firenze, Possibile, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista, Progetto Firenze, Sinistra Italiana e Comitato San Salvi chi può, sono queste le sigle associative che hanno promosso il presidio che si è tenuto questa mattina sulla collina panoramica.

Le associazioni che hanno dato vita al presidio hanno spiegato in una nota congiunta "Dobbiamo opporci e non fare passare sotto silenzio l’ennesima svendita di pezzi

storici della nostra città ad uso e consumo di investitori internazionali e super ricchi. È un progetto che regala ad investitori internazionali un pezzo bellissimo della nostra città e che potrà creare gravi danni alla vivibilità dell’intera area. È un intervento che non garantirà l’accesso libero e pubblico alle meraviglie che contiene il complesso. La proprietà pensa di avere risolto ogni problema, avendo l’assenso della giunta e la Variante urbanistica. Non vogliono discussione e non vogliono partecipazione, per questo hanno ostacolato la richiesta di percorso partecipativo presentata con centinaia firme di residenti. Ma il progetto può essere ancora fermato. Lo dimostra la richiesta fatta dalla giunta alla Soprintendenza di una servitù di passo da Forte Belvedere, per consentire il transito di camion mattina e sera. La Giunta ammette che è l’unica soluzione possibile per far funzionare il resort senza sovraccaricare un’area già satura di traffico".

L'Associazione Idra che ha portato avanti la richiesta di un Laboratorio Belvedere per avviare la partecipazione urbanistica sulla trasformazione dell'area ha puntato il dito sull'aspetto storico, culturale e paesaggistico dell'ex Sanatorio Militare e per venerdì 28 Maggio dalle 11 a 13 in piazza della Signoria ha organizzato una mattinata di confronto attraverso una maratona di interventi sugli aspetti tecnici e culturali dell'operazione di riqualificazione.