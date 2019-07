Musart aperto da Roberto Bolle and Friends

E' iniziata a Firenze la rassegna che abbina concerti e spettacoli a visite guidate gratuite ed ingressi a mostre e musei con cene all'aperto

FIRENZE — Il MusArt Festival di Firenze è giunto alla quarta edizione ed ha aperto la stagione ospitando lo spettacolo Roberto Bolle and Friends.

Ogni sera dal 13 al 24 luglio alle ore 20.00 fino ad inizio spettacoli, gli spettatori possono visitare gratuitamente alcuni dei luoghi d'arte più significativi che si affacciano su piazza Santissima Annunziata e la vicina piazza Brunelleschi dove si trova la biglietteria.

La rassegna propone percorsi emozionali attraverso giardini, luoghi di culto, palazzi monumentali: tra questi lo Spedale degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, il Giardino del Museo Archeologico, l'Istituto Geografico Militare, la Basilica di Santissima Annunziata, la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, la Mensa della Caritas Diocesana – San Francesco.

Programma degli eventi ogni sera alle ore 21.15:

13 luglio: Roberto Bolle and Friends

14 luglio: Piovani dirige Piovani. Nicola Piovani con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

15 luglio: Francesco De Gregori

17 luglio: Rock the Opera, Orchestra della Toscana in collaborazione con Prague Philharmonic Orchestra diretta da Friedemann Riehle

18 luglio: Steve Hackett, Selling England by the Pound plus Spectral Mornings

19 luglio: Caetano Veloso

20 luglio: Loreena McKennitt

22 luglio: Il Gran Concerto della Barriera, Ensemble Symphony Orchestra

23 luglio: Perigeo

24 luglio: alle 4.45 Danilo Rea, concerto all’alba