Morto Scaramuzzi storico presidente dei Georgofili

Franco Scaramuzzi era presidente onorario dell'antica istituzione che si occupa di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove la ricerca sul settore

FIRENZE — E' morto a 93 anni il presidente onorario dell'Accademia dei Georgofili di Firenze. Franco Scaramuzzi, di origini ferraresi, dal 1986 al 2014 è stato presidente dell'Accademia restandone poi presidente onorario.

Domani, mercoledì 8 gennaio, dalle ore 8.30 la Salma sarà esposta nella Aula Magna del Rettorato in Piazza San Marco a Firenze, alle 11 si svolgerà una Commemorazione e la cerimonia funebre si terrà alle ore 15 presso la Basilica della Santissima Annunziata.

Accademico dei Georgofili dal 1958, era stato chiamato a far parte del Consiglio Accademico nel 1979. Fu eletto Presidente nel 1986 e fu rieletto per 8 volte consecutive, rimanendo in carica per 28 anni. Era Presidente quando, nel 1993, l’Accademia fu distrutta da un’autobomba attribuita alla mafia ed egli svolse un lavoro determinante per la sua ricostruzione.

Scaramuzzi tra gli anni '70 e '90 è stato rettore dell'Università di Firenze e presidente del Comitato nazionale per le scienze agrarie del Cnr. Già Medaglia d'oro della Repubblica quale Benemerito per la Scuola e la Cultura e Cavaliere di Gran Croce della Repubblica, ha ricevuto il Pegaso d'oro della Regione Toscana.