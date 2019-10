La lingua degli ingegneri e il debito con Leonardo

Il lessico tecnologico usato dal genio di Vinci al centro di un convegno all'Accademia della Crusca in occasione dei cinquecento anni dalla morte

FIRENZE — Si chiama "Leonardo. La scrittura infinita" il convegno dedicato alla lingua di Leonardo da Vinci e al suo lessico 'tecnologico' che tanto ha influenzato l'evoluzione dell'italiano nel settore dell'ingegneria e della comunicazione scientifica. Su questo dibatteranno studiosi ed esperti a confronto il 30 e il 31 ottobre tra l'Istituto degli Innocenti e la Villa Medicea di Castello dove la Crusca ha sede.

Alla base dell'iniziativa c'è, tra l'altro, la volontà di far incontrare cultura umanistica e cultura scientifica, come ha sottolineato il presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini: "La scienza deve utilizzare la lingua per comunicare i propri risultati, non soltanto parlando agli studiosi, ma soprattutto ai cittadini".

Al convegno si associa la mostra documentaria "La parola alla scienza. Da Leonardo a Galileo. Libri, documenti, strumenti e macchine" allestita nella sala delle Pale della Villa Medicea.