Il Maggio in tour nei teatri toscani

Mozart e Beehtoven i compositori scelti per i concerti del progetto 'Maggio in regione'. Cinque tappe, la prima a Livorno

FIRENZE — Si svolgerà dal 24 gennaio al 2 febbraio il tour dell'orchestra del Teatro del Maggio musicale fiorentino nei teatri della Toscana. Il progetto si chiama 'Maggio in regione' e prevede cinque tappe con partenza dal teatro Goldoni di Livorno.

Questi gli altri appuntamenti: al teatro Jenco di Viareggio il 26 gennaio, al teatro Era di Pontedera il 29, al teatro Persio Flacco di Volterra il 30 e infine al teatro Moderno di Grosseto il 2 febbraio.

I brani scelti per i concerti sono la Sinfonia numero 38 in re maggiore K. 504 Praga di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia numero 2 in re maggiore op. 36 di Ludwig van Beethoven.