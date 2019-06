Fiorino d'oro, cerimonia suggestiva a San Niccolò

La cerimonia alle Rampe del Poggi, presso le fontane recuperate dopo il restauro che hanno fatto da scenografia alla consegna del riconoscimento

FIRENZE — La cerimonia si è svolta alle Rampe di San Niccolò, qui il sindaco Dario Nardella ha consegnato l'ambito Fiorino d'oro al Nucleo operativo di Protezione civile Logistica dei trapianti di Firenze, la Fondazione CR Firenze, padre Bernardo Gianni per il Millenario di San Miniato, il Centro internazionale studenti Giorgio La Pira, il maestro orafo Paolo Penko, Artigianato e Palazzo, Firenze in rosa onlus, Caritas diocesana per Casa Vittoria, Florence Dragon Lady-Lilt e alla professoressa Stefania Salvadori, astronoma e docente dell’Università di Firenze.

“Personalità e realtà che rispondono a diversi campi della cultura, della scienza, della tradizione, dell’impresa, della solidarietà. Non è facile individuare le persone che, più di altre, meritino il maggiore riconoscimento della città Firenze. Tuttavia credo che dalla decisione di quest’anno emerga lo spaccato di una città che sa tenere insieme la tradizione e l’innovazione, la solidarietà e l’attenzione verso la scienza” ha detto Nardella.

Un luogo suggestivo per la cerimonia “Quest’anno, per la consegna, abbiamo scelto un luogo di particolare significato, le Rampe di San Niccolò, che da pochissimi giorni sono tornate a risplendere per merito del grande lavoro di restauro e recupero realizzato grazie al decisivo sostegno della Fondazione CR Firenze. La consegna del Fiorino non è solo un modo per dire grazie a tutte queste persone e realtà ma è anche uno stimolo a fare sempre di più per la nostra città e a portare in alto il nome di Firenze onorando tutte quelle generazioni che, prima di noi, hanno fatto altrettanto” ha concluso il primo cittadino.