Podisti di corsa verso Fiesole e ritorno

Germania, la standing ovation per Angela Merkel in parlamento

Torna per la sua 41a edizione la gara manifestazione sportiva non competitiva con due percorsi adatti a ogni livello di preparazione atletica

FIRENZE — Non importa quando si è allenati: la 41a edizione della corsa non competitiva che unisce Firenze a Fiesole offre percorsi per ogni livello di (im)preparazione atletica. E' la Fiesole-Firenze-Fiesole organizzata dall'Aics che mette le ali ai piedi degli sportivi veri o della domenica il prossimo 12 Dicembre.

La corsa - a cui ci si può iscrivere fino a venerdì sera o anche sul posto ma solo per la camminata ludico-motoria - è una classica del podismo. Nata negli Anni 20 del '900, chiude per tradizione il calendario delle corse con lo spirito di rinsaldare il legame tra la civiltà etrusca fiesolana e quella romana fiorentina. Il percorso è così plasmato e si snoda tra alcune delle strade più spettacolari che uniscono le due città, con vedute mozzafiato su panorami tra i più celebri.

I tracciati? Due, si diceva. per la classica gara sono 18 chilometri, mentre per la passeggiata ludico-sportiva e Nordic Walking sono 6,5. Si parte alle 9 allo stadio d'atletica Luigi Ridolfi in viale Manfredo Fanti e lì si rientra a fine percorso. La manifestazione è stata presentata ieri in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo sport Cosimo Guccione, del sindaco di Fiesole Anna Ravoni e del presidente di Aics Firenze Andrea Faggi.

Quant ai protocolli anti Covid-19, il green pass è obbligatorio così come indossare la mascherina al ritrovo, per i primi 500 metri di gara e al termine della manifestazione. Per la semicompetitiva è necessario il certificato medico-agonistico, e per la camminata e il Nordic Walking il certificato medico.

La presentazione della corsa