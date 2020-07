Diecimila luci a led in oltre 500 strade

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che conferma la regolarità della ‘gara led’ riprendono le sostituzioni dei punti luce

FIRENZE — Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che conferma la regolarità della ‘gara led’ è ripartito l'intervento di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica: in arrivo ci sono altre 10mila luci a led per l'illuminazione di oltre 500 strade distribuite nei cinque quartieri cittadini.

Dopo l'intervento saranno in totale 37mila gli impianti a led presenti in città.

“Diecimila luci a led rappresentano un importante investimento che realizza tanti obiettivi, un’illuminazione migliore, maggiore efficientamento energetico, più sicurezza - spiega l’assessore al Bilancio e alle Partecipate Federico Gianassi -. Si può dunque ora finire il lavoro già iniziato"

Queste le vie e piazze che, per prime, saranno interessate dalle sostituzioni:

nel Quartiere 1 (oltre a quelli che verranno effettuati in Oltrarno) piazza Vittorio Veneto, piazzale Thomas Jefferson, via La Marmora, via Valfonda, viale Fratelli Rosselli e via del Fosso Macinante; nel Quartiere 2 piazzale Campioni del ‘56 - Primo Scudetto della Fiorentina, via Alessandro Levi, via dei Bruni, via dei Cioli, via Desiderio da Settignano, via di Rocca Tedalda e via Gabriele D’Annunzio (completamento); nel Quartiere 3 piazza Elia Dalla Costa, via Belisario Vinta, via del Larione, via della Certosa e via di Ritortoli; nel Quartiere 4 via di Mantignano, via di San Bartolo a Cintoia, via di Soffiano, via di Ugnano e via Stenterello; nel Quartiere 5 via del Sodo, via di Careggi, via Taddeo Alderotti, viale Gaetano Pieraccini e via del Pergolino.

"In attesa della ripresa di questa operazione - spiega una nota di Palazzo Vecchio- Comune di Firenze e Silfi spa si sono occupati delle riqualificazioni degli impianti e del loro ammodernamento, con la sostituzione dei pali con oltre 40 anni di vita e delle linee elettriche vetuste, oltre alla ridefinizione delle posizioni dei pali rispetto ai nuovi assetti architettonici della città e alla creazione di piccoli nuovi tratti di impianti per portare il servizio dove mancava, realizzando diversi nuovi tratti di impianti di pubblica illuminazione di particolare pregio".