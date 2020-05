Covid, San Giovanni ridotto senza calcio e fuochi

Niente fuochi artificiali e niente Calcio Storico per garantire il distanziamento sociale in quella che sarà la terza fase dell'emergenza

FIRENZE — Il 24 Giugno sarà forse già la terza fase dell'epidemia Covid 19 ancora dentro il periodo dei sei mesi di emergenza sanitaria partiti a Gennaio, quindi dopo essere saltato il Torneo del Calcio Storico Fiorentino, anche i Fuochi di San Giovanni sarebbero a rischio. Lo spettacolo pirotecnico dal piazzale richiama ogni anno fiorentini e turisti sulle spallette dell'Arno, ammassati e con il naso all'insù, mascherine permettendo.

Rinunciare all'evento sarebbe più di un rischio stando alle parole del sindaco di Firenze Dario Nardella che oramai ospite fisso nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha lanciato una chiamata ai sindaci di Torino e Genova per la condivisione virtuale dell'evento al fine di ridurre le occasioni di assembramento e garantire la sicurezza dei cittadini.

I capoluoghi di Piemonte e Liguria festeggiano lo stesso Patrono nello stesso giorno e la proposta di un mega evento al tempo del Coronavirus potrebbe prendere piede.

Come arriveremo al 24 Giungo? Si stanno domandando i fiorentini che sperano di non dover rinunciare all'evento che potrebbe riportare visibilità e passaggio in centro storico. Ma a Siena per sicurezza è saltato il Palio che si tiene a Luglio e Agosto e non è certo un evento di poco conto per la città toscana.