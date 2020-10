Covid, nuovo decesso nelle 24 ore del Fiorentino

Covid, Speranza: "Peggioramento oggettivo, casi in crescita in tutta Italia"

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati due nuovi decessi in tutta la Toscana, mentre aumentano i nuovi casi registrati in Toscana

FIRENZE — Oggi in Toscana sono stati registrati 2 nuovi decessi, si tratta di 2 uomini, con un'età media di 84 anni: 1 a Firenze ed 1 a Massa Carrara.

Salgono così a 1.172 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 422 a Firenze, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 180 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 97 a Pisa, 65 a Livorno, 53 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il rapporto del numero di deceduti sulla popolazione residente è di 31,4 per 100.000 residenti contro il 59,7 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara poi c'è Firenze, il più basso a Grosseto.