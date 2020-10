Covid, circa 40 casi al giorno nella Metrocittà

L'aumento dei casi ha fatto registrare nuovi picchi, aumentano anche i ricoveri ed i pazienti delle terapie intensive, oggi 6 in più rispetto a ieri

FIRENZE — Sono 75 i nuovi casi positivi registrati nei territori dell’Asl Toscana centro nelle ultime 24 ore e risultano anche due deceduti. L'andamento del contagio ha registrato nell'ultima settimana una crescita con una media di 40 casi giornalieri. Sono in aumento i ricoveri ospedalieri.

Sono 43 i nuovi casi seganalti nelle ultime 24 ore in provincia di Firenze di cui 3 nella zona empolese; uno a Bagno a Ripoli 3 a Barberino Tavarnelle, 1 a Borgo San Lorenzo, 1 a Campi Bisenzio, 2 a Castelfiorentino, 1 Cerreto Guidi, 1 a Fiesole, 14 a Firenze, 10 a Greve in Chianti, 2 a Montespertoli, 1 a San Casciano Val di Pesa, 2 a Scandicci,1 a Sesto F.no,1 a Signa e 3 casi nella zona empolese 1 a Montelupo F.no e 2 a Vinci.

In Toscana sono 15.764 i casi di positività al Coronavirus, 185 in più rispetto a ieri con una età media di 41 anni circa per il 66% asintomatico. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 780.067, 5.314 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.065.

Complessivamente, 3.921 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (84 in più rispetto a ieri). Sono 7.965 (267 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 144, 19 in più rispetto a ieri, 32 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite sono 10.531, 80 in più rispetto a ieri.