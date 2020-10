Il Covid circola e contagia la Città metropolitana

Resta superiore ai 35 casi giornalieri la media dei contagi nell'area che comprende il capoluogo regionale, aumentano gli attualmente positivi

FIRENZE — Sono 69 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore con 37 casi in provincia di Firenze, di cui 10 in zona empolese. I casi sono stati rilevati a Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 2, Campi Bisenzio 2, Firenze 11, San Casciano Val di Pesa 2, Scandicci 6, Scarperia e San Piero 1 e Signa 1 inoltre 10 casi in zona empolese a Certaldo 1, Empoli 4, Gambassi Terme 1 e Montelupo fiorentino 4.

Sono 209 i casi in più rilevati rispetto a ieri sull'intero territorio regionale. L'età media dei casi odierni è di 42 anni circa, il 57% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 46% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 787.032, 6.965 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.199. I ricoverati sono 145 (1 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno).

Complessivamente, 4.054 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (133 in più rispetto a ieri). Sono 8.798 (833 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 145 (1 in più rispetto a ieri), 28 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 10.606 (75 in più rispetto a ieri): 5 persone clinicamente guarite e 70 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.