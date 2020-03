Covid-19, i contagiati prossimi a quota mille

In provincia di Firenze i casi positivi sono saliti a 957. La Regione riferisce di 305 nuovi casi e 17 decessi nelle ultime 24 ore in Toscana

FIRENZE — Sono 957 i casi positivi al coronavirus in provincia di Firenze, secondo quanto riferito dalla Regione Toscana con il bollettino odierno sull'emergenza Covid-19. Sono invece 1.487 i casi positivi nell'area della Asl Toscana centro.

La Regione riferisce oggi di 305 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore, durante le quali sono avvenuti anche 17 nuovi decessi, nessuno di questi in provincia di Firenze.

I contagiati in Toscana dall’inizio dell’emergenza salgono a 4.122. 29 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 92 le guarigioni cliniche e 215 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.786.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.386, di cui 275 in terapia intensiva. Alcuni dati regionali fanno ben sperare: l’aumento contenuto di ricoveri rispetto a ieri (+16), e la diminuzione di due ricoveri in terapia intensiva (ieri erano 277).