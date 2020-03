Covid, sono 855 i contagi nell'area metropolitana

Nella Asl Toscana Centro ci sono 1370 casi di contagio da Coronavirus, 29 sono quelli registrati a Firenze e provincia nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Nel territorio fiorentino sono stati registrati 29 nuovi casi di positività al tampone per Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre sono 64 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove risultano altri 9 decessi.

Nel dettaglio i 29 casi nel territorio fiorentino:

Donna, 60 Barberino Tavarnelle, stabile San Giovanni di Dio

Uomo, 49 Calenzano, grave, Careggi

Donna, 82 Campi Bisenzio grave, Careggi

Uomo, 86 Campi Bisenzio, stabile, Careggi

Uomo, 86 Campi Bisenzio, stabile, Careggi

Donna, 82 Cappelle sul Tavo (PE), stabile Santa Maria Annunziata

Uomo, 82 Fiesole, stabile Careggi

Donna, 88 Fiesole, critica San Giovanni di Dio

Donna, 26 Firenze, stabile Careggi

Uomo, 76 Firenze, critica Careggi

Donna, 44 Firenze, stabile Careggi

Donna, 82 Firenze, grave Santa Maria Nuova

Uomo, 74 Firenze, grave Careggi

Uomo, 58 Firenze, stabile Careggi

Uomo, 81 Firenze, stabile Santa Maria Annunziata

Donna, 52, Firenze, stabile Careggi

Uomo, 64, Firenze, stabile San Giovanni di Dio

Donna, 61, Firenze, buona in quarantena nel proprio domicilio

Uomo, 82, Firenze, stabile Careggi

Donna, 46 Impruneta, buona in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 93 Pelago, stabile San Giovanni di Dio

Donna, 52 Pontassieve, buona in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 41 Pontassieve, buona in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 37 Rufina, buona in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 88, Scandicci, stabile San Giovanni di Dio

Donna, 87, Scandicci, critica San Giovanni di Dio

Uomo, 88, Scandicci, critica San Giovanni di Dio

Uomo, 72, Sesto Fiorentino, stabile Careggi

Uomo, 81 Vaglia, grave, Mugello

La Regione Toscana ha reso noto che sono 252 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore. Sono 21 i nuovi decessi per un totale di 198 decessi dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 28 le guarigioni virali ed 80 le guarigioni cliniche. Salgono a 3.817 i contagiati, mentre i casi attualmente positivi in cura sono 3.511.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi in Toscana sono in totale 1.370, di cui 277 in terapia intensiva.