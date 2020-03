Covid, superati gli 800 contagi nella metro città

In Toscana sono stati registrati 19 decessi nelle ultime 24 ore, sono 27 ad oggi le guarigioni virali e 76 i pazienti clinicamente guariti

FIRENZE — A ventiquattro ore dall'ultimo bollettino sono 224 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana. Sono 19 i nuovi decessi registrati tra le persone risultate positive al contagio, mentre sono 27 ad oggi le guarigioni virali e 76 le guarigioni cliniche. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1327, di cui 274 in terapia intensiva.

Sono 70 i nuovi casi positivi registrati, invece, nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Questi i nuovi 42 casi registrati nella provincia di Firenze:

Donna, 64, Calenzano, grave Careggi

Uomo, 61, Campi Bisenzio, stabile, Careggi

Donna, 68 Campi Bisenzio stabile, Careggi

Donna, 44, Dicomano, buona, in quarantena nel proprio domicilio

Uomo, 61, Firenze, stabile, Careggi

Donna, 71, Firenze, stabile, Careggi

Uomo, 64 Firenze critica San Giovanni di Dio

Uomo, 78 Firenze stabile, Careggi

Uomo, 62 Firenze stabile, Careggi

Donna, 55 Firenze stabile, Santa Maria Nuova

Donna, 86, Firenze, stabile San Giovanni di Dio

Uomo, 57 Firenze, stabile Santa Maria Nuova

Uomo, 69, Firenze, grave Careggi

Donna, 81 ,Firenze, critica San Giovanni di Dio

Uomo, 56, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio

Donna, 20 Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 74 Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata

Uomo, 78, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata

Donna, 30, Brindisi, stabile Careggi

Uomo, 28, Calimera (LE), stabile, Careggi

Donna, 74 Rufina, grave Santa Maria Annunziata

Donna, 82 Scandicci, stabile San Giovanni di Dio

Donna, 77 Scandicci, stabile San Giovanni di Dio

Uomo, 68 Scandicci lieve in quarantena nel proprio domicilio

Uomo, 77 Scandicci grave San Giovanni di Dio

Donna, 62 Scarperia e San Piero grave Mugello

Uomo, 72 Scarperia e San Piero stabile Mugello

Uomo 52 Sesto fiorentino stabile Careggi

Uomo 53 Sesto fiorentino stabile San Giovanni di Dio

Uomo 65 Signa stabile San Giovanni di Dio

Donna 80 Signa lieve in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 90 Vasto stabile Mugello

Donna, 54 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 71 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio

Uomo, 58 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 48 Figline e Incisa lieve in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 58 Bagno a Ripoli lieve in quarantena nel proprio domicilio

Uomo, 44 Pontassieve lieve Santa Maria Annunziata

Uomo, 79 Firenze stabile Careggi

Uomo, 69 Firenze buona Careggi

Uomo, 47 Firenze lieve in quarantena nel proprio domicilio