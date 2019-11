Corso per trascrivere testi in braille

Lo organizza l'Irifor Toscana, obiettivo formare trascrittori braille competenti. Le lezioni iniziano il mese prossimo. Come ci si iscrive

FIRENZE — L’I.Ri.Fo.R. Toscana, diretta emanazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, organizza un corso per trascrittori di testi ed immagini in formato accessibile.

La durata del corso è di 150 ore. Le lezioni hanno inizio a dicembre 2019 e durano quatto mesi circa. Il corso si rivolge prima di tutto ai giovani, ma anche a tutti coloro vogliano intraprendere un percorso formativo nel settore specifico.

Lo scopo del corso è formare trascrittori competenti che, nel periodo estivo, si occupino di adattare i volumi necessari per l’anno scolastico in entrata.

Cerchiamo in particolare: Persone con buona conoscenza del linguaggio scientifico, delle lingue straniere maggiormente studiate (inglese, francese, spagnolo, tedesco); greco e latino; rudimenti della grafia musicale.

Cosa insegneremo: Prima di tutto insegneremo a mettersi nei panni degli altri, nel caso specifico di chi non può vedere.

Una buona traduzione, aiuta lo studente con disabilità visiva a partecipare attivamente alle lezioni.

Tematiche del corso:

• Il metodo di lettura e scrittura Braille

• Tecniche di produzione di testi ed immagini in rilievo

• Tecniche per la realizzazione di testi a caratteri ingranditi per ipovedenti

• Realizzare libri informatici facili da consultare e chiari in tutte le loro parti.

Il numero massimo di allievi è 12.

Gli interessati possono compilare il modulo scaricabile dal sito: www.irifortoscana.it Iscrizioni entro il 15 novembre 2019. Per maggiori informazioni: I.Ri.Fo.R. Toscana 055-580523