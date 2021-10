La mappa per districarsi nella morsa dei cantieri

Dai lungarni al centro e alla periferia, brevi e lunghi, con scavo o aerei, ecco tutte le opere che iniziano da lunedì con impatto sulla viabilità

FIRENZE — La sostituzione di un palo dell'illuminazione pubblica in via Bolognese, i lavori per la nuova pista ciclabile in viale Gramsci-viale Mazzini. Ma anche gli allacci alla rete fognaria in via Fortini e la sostituzione di chiusini in via Bolognese e via Santo Stefano in Pane. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Ecco l'elenco.

Via Bolognese: per la sostituzione di un palo dell'illuminazione pubblica all’altezza del numero civico 118. Domani domenica 10 Ottobre dalle 6.30 alle 16 sarà chiuso il tratto interessato compreso tra largo Fanciullacci e via di Montughi con interruzione della direttrice da e per la città. Itinerari alternativi: in uscita città da via Faentina-via Salviati; in ingresso città da via Salviati-via Faentina con eccezione dei veicoli diretti agli ospedali di Careggi e Meyer ai quali sarà consentito di proseguire su via Bolognese fino a raggiungere via di Careggi (solo per veicoli inferiori ai 35 quintali).

Viale Gramsci-viale Mazzini: inizieranno lunedì 11 Ottobre i lavori per la nuova pista ciclabile. L'intervento è articolato in fasi e andrà avanti fino al 9 dicembre. Dal punto di vista dei provvedimenti si inizia con la chiusura del controviale di viale Gramsci tra via Colletta e viale Mazzini (lato numeri civici pari) e i divieti di sosta; per la seconda fase scatteranno divieti di sosta in viale Mazzini tra viale Gramsci e via Botta. A seguire sarà la volta dei restringimenti di carreggiata su viale Mazzini (tratto via Botta-via Bovio) sempre con divieti di sosta.

Via del Campo di Arrigo: da lunedì 11 Ottobre saranno effettuati ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi. Fino al 13 Ottobre sono previsti divieti di transito da via del Pratellino alla corsia di uscita dall'area di sosta nei pressi del numero civico 50R (solo nella corsia in direzione di largo Gennarelli).

Via Altamura: ancora ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi. Da lunedì 11 Ottobre sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via dei Sabatelli-via Modigliani. Termine previsto 23 Ottobre.

Via Fortini: inizieranno lunedì 11 Ottobre i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. La strada sarà chiusa da via delle Cinque Vie a via Duca di Calabria. Divieto di transito anche in via delle Cinque vie fra via Belisario Vinta e via Fortini (solo nella direttrice verso via Fortini). L'intervento si concluderà il 14 Ottobre.

Via della Fonderia: inizieranno lunedì 11 Ottobre i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 15 Ottobre sarà chiuso il tratto interno senza sfondo fra i numeri civici 11 e 41.

Via Fagiuoli: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica con l'istituzione di divieto di transito tra via Vincenzo da Filicaia (lato numero civico 6) e la stessa via (lato numero civico 23). Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 11 a venerdì 15 Ottobre.

Via del Loretino: da lunedì 11 Ottobre inizieranno i lavori di estensione della rete di distribuzione del gas. L'intervento è articolato in fasi con la chiusura del tratto via del Rosellino-via del Guarlone. Termine previsto 29 Ottobre.

Lungarno Torrigiani: per sollevamento di materiali con autogru lunedì 11 Ottobre sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico verso via dei Bardi (orario 9-18).

Via degli Antinori: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 11 e martedì 12 Ottobre è prevista la chiusura della strada tra piazza degli Antinori e via delle Belle Donne.

Borgo dei Greci-via del Perlagio: da lunedì 11 a mercoledì 13 Ottobre saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione delle facciate di un edificio. Prevista la chiusura di Borgo dei Greci (da piazza San Firenze a via Filippina) e via del Perlagio (tra Borgo dei Greci e via del Corno).

Via Pietrapiana: per la manutenzione della facciata e del tetto di un edificio lunedì 11 Ottobre sarà istituito un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 81R e 59R. Termine previsto 8 febbraio.

Via Santoni-viale Guidoni: saranno effettuati di notte i lavori di realizzazione di un plinto per un nuovo palo di illuminazione pubblica. Da lunedì 11 a mercoledì 13 Ottobre in orario 22-6 sarà in vigore un restringimento di carreggiata in viale Guidoni tra via Santoni e all'attraversamento pedonale sul viale. A seguire da mercoledì 13 a venerdì 15 Ottobre scatterà la chiusura di via Santoni fra viale Guidoni e via della Carraia.

Via Santo Stefano in Pane: da lunedì 11 Ottobre sarà effettuato il ripristino di un tombino rumoroso. Fino al 13 Ottobre in orario notturno (21-5.30) nel tratto via Reginaldo Giuliani-via delle Panche sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Cesalpino. Restringimenti anche in corrispondenza della rotatoria di via Reginaldo Giuliani. Termine previsto 13 Ottobre.

Via della Vigna Vecchia: per effettuare la manutenzione della facciata di un edificio da lunedì 11 Ottobre sarà in vigore un divieto di transito fra via dell'Acqua e via Isole delle Stinche. Previsto anche un senso unico in via dell'Acqua (fra via della Vigna Vecchia e via delle Burelle verso quest'ultima) e Isole delle Stinche. Itinerario alternativo per via della Vigna Vecchia-via dei Lavatoi da via del Proconsolo-via della Vigna Vecchia-via dell'Acqua-via delle Burella-via Torta-via Verdi-via dei Lavatoi-via della Vigna Vecchia. I provvedimenti saranno in vigore fino al 24 novembre.

Via Taddea: per lavori con piattaforma aerea da lunedì 11 a mercoledì 13 Ottobre il tratto compreso fra via Panicale e via Rosina sarà chiuso. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Taddea (lato via Rosina) e piazza Mercato Centrale (parcheggio) da via Guelfa-via Cavour-via dei Gori-via dei Ginori-via Taddea-via Rosina.

Via dell'Argin Grosso: ancora lavori edili con piattaforma aerea. Lunedì 11 Ottobre in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito sul controviale lato fabbricati dal numero civico 113 e via Gubbio.

Via Bolognese: sarà effettuata in orario notturno la sostituzione di un chiusino della rete di telefonia. Dalle 19 di martedì 12 alle 6.30 di mercoledì 13 Ottobre e nella notte successiva sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato a cavallo del numero civico 20R.

Via Paisiello-via Ponchielli-via Squarcialupi: da martedì 12 Ottobre sono in programma alcune rilevazioni acustiche del manto stradale. Fino al 16 Ottobre in orario notturno (da mezzanotte alle 5) sarà chiusa la direttrice via Ponchielli-via Squarcialupi e anche via Paisiello (da via Rinuccini a via Vivaldi incrocio escluso. Sarà in vigore h24 invece il senso unico in via Paisiello da via Rinuccini verso via Donizetti. Itinerario alternativo per la chiusura notturna per i veicoli provenienti da via Paisiello (lato via delle Cascine) e diretti in via Paisello (lato via Vivaldi) da via Paisiello-via Donizetti-via Ponte alle Mosse-via Doni-via Galliano-via Benedetto Marcello.

Viale della Toscana: per un nuovo allaccio alla rete idrica mercoledì 13 Ottobre sarà istituita la chiusura del tratto dalla rotatoria a via Virgilio. Percorso alternativo da via Virgilio-via Torre degli Agli-via di Novoli-viale della Toscana. Termine previsto 19 Ottobre.

Via Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia: per il sollevamento di macchinari con autogrù presso l'Archivio di Stato dalle 5.30 di mercoledì 13 alle 5.30 di giovedì 14 Ottobre sarà interrotta la direttrice via Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia (nelle corsie di uscita da via Duca degli Abruzzi in direzione via dell'angolo lato Archivio di Stato e in direzione viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno della Zecca Vecchia lato caserma).

Via Salvi Cristiani: ancora un sollevamento di macchinari con autogrù. Dalle 9.30 alle 19 di giovedì 14 Ottobre divieto di transito nel tratto dal numero civico 7 a via del Bargeo.

Via Rismondo: si tratta anche in questo caso di un sollevamento di macchinari con autogrù con l'istituzione, sabato 16 Ottobre, del divieto di transito tra via dei Sette Santi e via Rosolino Pilo (orario 7-18).