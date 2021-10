Lavori alla Pescaia, ecco dove sono le autobotti

Si è conclusa nella notte la chiusura della presa sull'Arno necessaria per lo spostamento della condotta. Adesso manca acqua fino a Prato

FIRENZE — E' andata a buon fine e si è conclusa nella notte la chiusura della presa sull'Arno a servizio dell'impianto di Mantignano necessaria per poi procedere allo spostamento della condotta dell’acquedotto interferente con le operazioni previste sulla Pescaia dell'Isolotto nei lavori della Regione Toscana.

Attualmente dunque si registrano forti abbassamenti della pressione o complete mancanze d'acqua a Firenze e nei comuni della piana fiorentina e finanche a Prato. Oltre al potenziamento delle risorse locali, per ridurre i disagi della popolazione, sono in servizio 8 autobotti così dislocate:

Firenze: via del Palazzaccio angolo via Reginaldo Giuliani (da stamani); via delle Panche angolo via Carlo del Greco.

Prato: via Umberto Giordano (da stamani); via Caduti senza Croce (da stamani); piazzale Fontanello di via Taro (pressi Scuola Ciliani, da stamani).

Campi Bisenzio: parcheggio Eurospin via Tosca Fiesoli; via Buozzi (fronte Scuola Media Matteucci/Coop).

Signa: parcheggio via della Resistenza (da stamani).

E poi, che cosa accadrà? Appena terminato l’intervento della ditta incaricata dalla Regione Toscana, e quindi dalle 10 circa di stamani, i tecnici provvederanno alle operazioni di progressiva messa in esercizio del bypass che servirà Mantignano. Questa operazione, come spiega Publiacqua, per essere completata richiederà alcune ore necessarie per il ritorno alla normale pressione dell’acqua nei circa 4 chilometri di condotta che uniscono il luogo del lavoro e l’Impianto di Mantignano e si concluderà prevedibilmente nel corso di 2/3 ore.