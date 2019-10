Alta Velocità "Il cantiere ripartirà quanto prima"

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture durante un sopralluogo nell'area dei cantieri del passante fiorentino destinata alla stazione Foster

FIRENZE — Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli rilancia la realizzazione del passante ferroviario durante un sopralluogo effettuato questa mattina all'interno dei cantieri per l'Alta Velocità, presso l'area degli ex Macelli in via Circondaria. Insieme al ministro l'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi con l'assessore Vincenzo Ceccarelli ed il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

"Sono in questo cantiere anche per sottolineare il sostegno del governo all'attività che sta svolgendo Rfi per risolvere il problema di questo cantiere sul fronte societario e quindi per farlo ripartire quanto prima" ha sottolineato il ministro durante un incontro con la stampa. "La realizzazione di questa opera - ha spiegato De Micheli - aiuterebbe i pendolari perché consentirebbe il potenziamento del 40 percento del traffico regionale". In merito ai tempi per la riapertura del cantiere? "C'è un cronoprogramma che Rfi ha studiato, ci sono una serie di questioni che riguardano la società e non il governo" ha risposto il ministro. "Sul ferro vogliamo investire tanto" ha spiegato De Micheli aggiungendo che "c'è condivisione su questo con i colleghi del Movimento 5 stelle". Per quanto riguarda la Toscana "elettrificazione e raddoppio delle linee saranno risposte che tenteremo di accelerare dove già finanziate per togliere il traffico merci e persone dalle strade".

Secondo l'ad di Rfi, Gentile, il cantiere potrebbe ripartire già nel 2020 "La progettazione per la stazione sarà rivisitata nel 2020, oggettivamente i lavori potrebbero riprendere nel 2020 nel caso in cui non si faccia una gara" aggiungendo che "non c'è una data precisa perché c'è la rivisitazione progettuale che sarà pronta nella seconda metà del 2020". Inoltre l'ad ha spiegato "Stiamo risolvendo il rapporto con Nodavia e tramite una società interna ad Rfi stiamo rielaborando il progetto esecutivo. In seguito l'affidamento in house renderebbe più rapida la ripresa dei cantieri". Il progetto del sottoattraversamento prevede intanto che siano realizzate "due gallerie che saranno collegate fra loro in modo trasversale ogni 500 metri in modo che ciascuna galleria sia area di soccorso per l'altra" un criterio, ha spiegato l'ad Rfi, già applicato sulla Torino - Lione.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha commentato così le parole del ministro "Se ripartirà il cantiere c'è da augurarsi che possa concludersi entro il 2025". "Questo cantiere è fondamentale - ha aggiunto il governatore - perché altrimenti il tappo di Firenze alla stazione di Santa Maria Novella non si risolve. Anche se noi volessimo, come stiamo facendo, mettere altri treni regionali, ci hanno detto le Ferrovie che alla stazione di Firenze non entra più nemmeno uno spillo. Se non risolviamo questo conflitto tra l'Alta Velocità e i treni regionali, qui ci sarà sempre un blocco. Tutti parliamo della svolta verde, la svolta verde è svoltare sul ferro. La mobilità è un diritto e deve essere garantita nel modo che impatta meno e sicuramente il ferro è quello che impatta meno. Questa politica l'abbiamo adottata: il report di Legambiente dice che siamo al top in Toscana".