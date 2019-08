Settantacinque anni fa la Liberazione di Firenze

Il capoluogo toscano si prepara a celebrare l'anniversario che cade l'11 agosto. Prima i rintocchi della Martinella poi la cerimonia in Santa Croce

FIRENZE — L'11 agosto ricorre il 75mo anniversario della Liberazione di Firenze dal nazifascismo e il capoluogo toscano si prepara a celebrarlo con una giornata di cerimonie e commemorazioni.

Si comincia alle 7 di domenica mattina quando la Martinella di Palazzo Vecchio risuonerà come 75 anni fa, quando annunciò la fine dell'occupazione e il ritorno alla libertà. Alle 9.45, poi, in piazza Santa Croce si svolgerà la cerimonia dell'alzabandiera con la deposizione di una corona di alloro per rendere onore ai caduti di tutte le guerre.

La cerimonia si chiuderà alle 10.15 con la partenza da piazza Santa Croce del corteo diretto verso Palazzo Vecchio. Saranno presenti i Gonfaloni di Firenze, della Regione Toscana, della Città Metropolitana e dei Comuni dell'area fiorentina insieme ai labari delle federazioni delle associazioni partigiane e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella interverrà alle 10.30 sull'arengario di Palazzo Vecchio. Poi sarà la volta delle testimonianze di due rappresentanti dell'Anpi di Firenze, Leandro Agresti, uno dei primi partigiani a salire sul Monte Morello con il nome di battaglia 'Marco' e Riccardo Mattei, figlio della partigiana Liliana Benvenuti, nome di battaglia 'Angela'.

In serata, alle 21, sempre sull'arengario la Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Prato terrà un concerto.