Una distesa di tulipani per la primavera del Bardo

C'è grande attesa per veder sbocciare gli oltre 16mila fiori di 45 varietà rare appena messi a dimora. E si potranno anche raccogliere

SESTO FIORENTINO — Un'isola-labirinto di oltre 16mila tulipani di 45 varietà rare colorerà la primavera al Giardino del Bardo. E si potranno anche raccogliere semplicemente lasciando un'offerta. È il progetto Wander and Pick che dopo Scandicci, Settignano e Lastra a Signa arriva anche a Sesto Fiorentino grazie all’associazione Tribù della Terra.

La messa a dimora dei tulipani si è conclusa da qualche giorno e l’attesa, adesso, è tutta per il corso della natura. La progettazione paesaggistica dell’intervento è stata curata dall’architetto Duccio Pampaloni.

“Con questo progetto - sottolinea la coordinatrice dell’iniziativa Alessandra Benati - rendiamo accessibile a tutti un bene elegante ed educativo come il valore leggiadro e simbolico del fiore. La fioritura sarà interattiva, i visitatori potranno infatti raccogliere i fiori, ovvero avranno la possibilità, a fronte di un’offerta volontaria, di raccogliere e portare a casa i tulipani”.

“Il progetto Wander and Pick vuole arricchire da un punto di vista ambientale e paesaggistico gli spazi verdi urbani", spiega l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi. "Il progetto - prosegue - non solo renderà più bello uno spazio verde come i giardini del Bardo, ma offrirà anche la possibilità di utilizzare questa esperienza per collaborazioni sul campo e sperimentazioni coinvolgendo i partner dell’associazione".