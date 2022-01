Croce Rossa a caccia di nuove leve

Tutti possono diventare volontari: sì ma serve la formazione e il corso, con tanto di esame finale, inizia proprio adesso a Gennaio

SESTO FIORENTINO — Il bisogno aumenta e di volontari di buon cuore in realtà - Covid o no - non ce ne sono mai abbastanza. Così la Croce Rossa cerca nuove leve per l’area di Sesto Fiorentino e Calenzano. Il corso di formazione per volontari avrà inizio il 25 Gennaio e terminerà il 15 Febbraio con l’esame finale.

Le lezioni teoriche si terranno presso l’Auditorium Sandro Pertini in via Paganini 16, mentre prove pratiche e i relativi esami nella Sede dell’Unità Territoriale Cri di Sesto Fiorentino in piazza Galvani 8.

Requisiti per diventare volontari: avere tempo e cuore da dedicare al servizio. Per iscriversi al corso ci si deve registrare sul portale https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/. A causa delle norme anti Covid-19 il numero massimo dei partecipanti è limitato a 26, e sarà data la precedenza a coloro che abitano o lavorano a Sesto Fiorentino o nelle zone limitrofe quali Calenzano, Campi Bisenzio, Castello, e delle zone di Novoli e Rifredi a Firenze. Il termine ultimo per iscriversi è il 20 Gennaio.

Per partecipare alle lezioni, poi, è obbligatorio il green pass rafforzato in corso di validità, ovvero il cosiddetto super green pass. "I principali argomenti del corso saranno storia, Principi, valori e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e della sua azione; Diritto Internazionale Umanitario; primo soccorso e manovre salvavita; salute e sicurezza; orientamento ai servizi", spiega la Croce Rossa.

Il corso si conclude con un esame teorico-pratico sugli argomenti trattati, comprese le manovre di primo soccorso, e saranno ammessi agli esami solo coloro che frequenteranno almeno l’80% delle ore previste.