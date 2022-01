Vaccini Covid tra open day e un nuovo hub

Aifa: via libera a dose booster per fascia 12-15 anni

Pomeriggio di Befana con somministrazioni a pieno regime a Campi Bisenzio, poi da sabato apre un centro vaccinale in più da 1.000 dosi al giorno

FIRENZE — La campagna vaccinale anti Covid-19 rafforza le proprie strutture e non si ferma neppure a Befana. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 21 nel punto vaccinale allestito all'esterno del centro commerciale I Gigli, gestito dalle farmacie comunali Farmapiana in collaborazione con gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, è previsto un open day ad accesso diretto per chi voglia ricevere i vaccini.

Intanto da sabato prossimo 8 Gennaio apre un nuovo Hub ai Fraticini della Croce Rossa in via dei Massoni 19, sopra la collina di Careggi. La copertura iniziale sarà di 1.000 dosi al giorno, con possibilità di crescere fino a 2000. L’Hub è disponibile per le terze dosi programmate e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8,30 alle 21,30.

I box di postazione al primo piano della struttura saranno inizialmente 7. Sarà interamente Croce Rossa tutto il personale dall’accoglienza alla somministrazione delle dosi, medici, infermieri e altri operatori. La struttura ospita già un reparto Covid il cui accesso è collocato dalla parte opposta rispetto all’ingresso per le vaccinazioni.