Attualità sabato 08 gennaio 2022 ore 15:51

Nuova scuola sotto il segno di Maria Montessori

Via al cantiere per la costruzione della nuova primaria montessoriana su due piani con 5 aule. Durante i lavori ci sarà un parcheggio per i residenti

SCANDICCI — Via al cantiere per la nuova scuola elementare sotto il segno di Maria Montessori. La costruzione della scuola montessoriana Toti a San Vincenzo a Torri inizia lunedì 10 Gennaio. La nuova Toti sarà su due piani con 5 aule, un atrio con funzione di agorà, una mensa pensata per ospitare attività didattiche in base al metodo educativo montessoriano, ovvero “una nuova scuola aperta” da costruire in piazza Fratelli Vezzosi. E proprio qui con l'avvio dei lavori entra in vigore il divieto di sosta. Così nelle settimane successive all’apertura del cantiere l’amministrazione comunale realizzerà un parcheggio con circa 30 posti a beneficio dei residenti della frazione della Val di Pesa, grazie ad un accordo con i proprietari di un terreno adiacente. Dei 2 milioni e 40mila euro di quadro economico per il progetto, 700mila euro sono finanziati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Miur) a seguito della partecipazione del Comune di Scandicci a un bando. Soddisfatto il sindaco Sandro Fallani, che ricorda come la realizzazione della scuola si svolga entro un contesto di condivisione con la comunità locale. Nel complesso, il progetto della nuova Toti prevede anche la realizzazione di parcheggi e spazi sosta funzionali alle attività della scuola, e la realizzazione di “un ambito a piazza pubblica” antistante l’edificio.