La fermata del tram come base di spaccio

A sceglierla era stato un giovane individuato dai carabinieri. Aveva parte della droga con sé, parte a casa con il necessario per confezionare le dosi

SCANDICCI — Aveva scelto la fermata del tram Aldo Moro come base di spaccio ma i suoi movimenti sospetti hanno attirato l'attenzione dei carabinieri che hanno finito per denunciare il girovane per detensione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

È accaduto ieri sera, protagonista un 20enne. Controllato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Scandicci, con sé aveva una dose di hashish.

Il resto lo aveva a casa, dove i carabinieri hanno trovato altri 35 grammi sempre di hashish, una dose di marijuana e materiale per il confezionamento.