Più longevi e in salute, a Firenze si vive di più

In crescita l'aspettativa di vita per i residente nella Asl Toscana centro. Bene Empoli, Pistoia e Prato. A Firenze picco di longevità nella zona sud

FIRENZE — I dati della Asl Toscana centro parlano chiaro e mostrano una mappa della Toscana che nella sua area centrale si caratterizza per la maggiore longevità dei residenti. In particolare nell'area compresa tra Empoli, Firenze, Pistoia e Prato corrispondente a quella di competenza dell'azienda sanitaria, si evidenziano i dati più alti a livello regionale: una media di 86,2 anni per le donne e di 81,6 per gli uomini. In questa zona vive il 43,4 per cento dei toscani, vale a dire 1.627.964 cittadini.

Si tratta, spiega la Asl, di livelli tra i "più alti al mondo, in particolare nella zona metropolitana tra Firenze, Prato ed Empoli, con un picco di 86,5 anni nelle donne dell'area fiorentina sud-est".

Nella stessa nota, la Asl Toscana centro ricorda che "la speranza di vita, secondo l'Oms, è un indicatore fondamentale che rispecchia lo stato sociale, ambientale e sanitario in cui vive una popolazione".