Nel fiorentino 2 casi Covid e Firenze resta a zero

L'ultimo bollettino dell'Ausl centrale conferma al momento una situazione sotto controllo mentre in Toscana i nuovi casi si contano sulle dita di una mano

FIRENZE — Sono due i nuovi casi positivi al coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove sempre nelle ultime 24 ore non risulta nessun decesso.

I nuovi casi di contagio sono entrambi in provincia di Firenze, a Greve in Chianti e Lastra a Signa. Questa la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

La Toscana si conferma decima in Italia per numerosità di casi, con circa 272 casi per 100.000 abitanti mentre la media nazionale è di circa 389. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539, Lucca con 352, Firenze con 344, e la più bassa Siena con 164.

Diminuiscono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 71, 7 in meno di ieri di cui 22 in terapia intensiva. Il punto più basso dal 9 Marzo 2020 per le terapie intensive e dal 7 Marzo 2020 per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.281, 820 persone clinicamente guarite e 7.461 dichiarate guarite con doppio tampone negativo.

Purtroppo sono stati registrati 5 nuovi decessi, 3 uomini e 2 donne, con un’età media di 74 anni relativamente alla provincia di Massa Carrara, Lucca e Livorno che portano a 1.068 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, 389 dei quali a Firenze.