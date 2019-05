Il maltempo non ferma la Guarda Firenze

​La Guarda Firenze è la seconda corsa più antica della città di Firenze, l'evento organizzato da Firenze Marathon segna l'inizio della stagione

FIRENZE — La Guarda Firenze è una corsa competitiva di 10 km, ma anche una non competitiva di 10 km e la Ginky Family Run di circa 3 km.



La manifestazione sportiva è un evento istruttivo che si pone come obiettivo primario quello di far conoscere la storia di Firenze attraverso la corsa passeggiata turistico sportiva per la strade della città. Obiettivo dichiarato è anche la promozione degli stili di vita salutari.

Giancarlo Romiti, presidente di Firenze Marathon ha ricordato “Siamo stretti tra tanti eventi a Firenze, di recente c’è stata la mezza maratona, prossimamente arriva la Deejay Ten ed altre gare sono in concomitanza in Toscana ma non smettiamo di proporre il nostro evento che si porta dietro una tradizione importante lunga 47 anni e che ha avviato alla corsa tantissimi fiorentini".



A gestire l'evento lungo il percorso i volontari, oltre ai ragazzi dell’Atletica Firenze Marathon che oggi pomeriggio organizzano all’Asics Firenze Marathon Stadium la due giorni dei Campionati toscani di società Allievi e la tappa del Gran Prix Fidaltoscana assoluto.