Maggio Fiorentino, approvato piano di risanamento

Via libera al piano che arriva dopo i pareri favorevoli dei ministri Bonisoli e Tria e del Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche

FIRENZE — Dopo i pareri favorevoli del Commissario Straordinario di Governo per le Fondazioni lirico-sinfoniche, avvocato Gianluca Sole, e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, la Corte dei Conti ha ufficialmente approvato il Piano di Risanamento per il triennio 2016 – 2018 della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,.

La Fondazione aveva presentato delle modifiche al piano originario per raggiungere il pareggio economico e l’equilibrio patrimoniale tenendo conto delle ri-patrimonializzazioni degli enti soci, Comune di Firenze e della Regione Toscana avvenute nel 2018.

“Possiamo impostare ora il futuro su basi ancor più solide” ha affermato il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Cristiano Chiarot che aggiunge "Rimangono, ovviamente, delle criticità sotto il profilo finanziario e di cassa, ma possono essere affrontate con maggiore serenità e convinzione anche grazie al duro lavoro di tutti e alla vicinanza mostrata, non solo a parole, dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, che mai hanno fatto mancare il loro apporto alla Fondazione.”