Fulmini e pioggia, temporale estivo su Firenze

Violenta ondata di maltempo dopo la morsa di caldo dei giorni scorsi. Allerta in codice giallo della protezione civile regionale

FIRENZE — Il maltempo arrivato sulla Toscana ha colpito anche Firenze dove intorno alle 13 un violento temporaleha costretto turisti e passati a cercare rifugio. Tuoni, fulmini e scrosci subito finiti nel mirino dei cellulari e postati sui social.

Brusca interruzione del caldo che ha costretto la protezione civile a diffondere un'allerta in codice giallo che scatterà dalle 21 di stasera e resterà in vigore fino alle 10 di domattina per la nuova ondata di maltempo che ha già iniziato a colpire la Toscana.