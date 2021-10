Pompieri in classe per salvare i beni culturali

In una due giorni di formazione alla Fortezza, i vigili del fuoco hanno preso parte a un seminario organizzato con l'Opificio delle Pietre Dure

FIRENZE — Vigili del fuoco in classe per salvare al meglio i beni culturali. Nelle giornate del 5 e 6 Ottobre si è svolto presso lo spazio espositivo della Fortezza da Basso, concesso da Firenze Fiera, un seminario formativo organizzato dai vigili del fuoco in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Al seminario hanno partecipato, oltre al personale dei vigili del fuoco proveniente da tutti i comandi della Toscana, il segretariato regionale del ministero della cultura e rappresentanti della protezione civile del Comune e della Città Metropolitana di Firenze.

I relatori, funzionari restauratori dei laboratori dell’Opificio, hanno prima illustrato le diverse tipologie di beni culturali e successivamente i diversi sistemi di movimentazione delle opere in scenari emergenziali come alluvioni o terremoti. Il seminario si inserisce all’interno di un progetto più ampio che punta a formare tutto il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.