Traffico nello slalom dei cantieri, ecco dove

Sono in tutto 7 gli interventi con impatto sulla viabilità annunciati da Publiacqua in avvio per la giornata odierna in vari punti della città

FIRENZE — Traffico nello slalom dei cantieri con 7 nuovi interventi destinati a impattare sulla viabilità in altrettante strade cittadine. A darne notizia è Publiacqua che effettuerà le opere sulla rete idrica. Ecco in dettaglio dove.

In via Cocchi all'altezza del numero civico 17, intervento su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 2 Febbraio. In via Dino del Garbo all'altezza del civico 2, intervento su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata sempre fino al 2 Febbraio. Chiude domani anche il cantiere attivo da oggi in via Giordano Bruno all'altezza civico 11: si tratta anche in questo caso di un intervento su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.

Proseguendo, nella giornata odierna si lavora in via Chiantigiana all'altezza del civico 173 per un intervento di ripristino stradale con chiusura della strada. In via Gran Bretagna all'altezza del civico 113, si effettua un intervento su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino a domani 2 Febbraio.

Ancora, in via del Pozzino (altezza civico 33), intervento su allaccio con chiusura strada fino al 2 Febbraio, e infine in Borgo la Croce all'altezza dei civici 24 e 12r si svolgono lavori su allaccio con chiusura della strada fino al 4 Febbraio.