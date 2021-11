Testi, riconversione e riqualificazione del sito

La figuraccia di Ugo Mattei: «Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato». Ma è il contrario

Firmato dalla Regione Toscana il protocollo per la riconversione industriale e la riqualificazione ambientale dell'area del Cementificio Testi

FIRENZE — Un protocollo d'intesa per la riconversione industriale e la riqualificazione ambientale dell'area di Testi Cementi Srl è stato firmato questa mattina a Firenze, nella sede della Regione Toscana.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il consigliere per il lavoro e le crisi aziendali, Valerio Fabiani hanno accolto i sindaci di Greve in Chianti, Paolo Sottani, e di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi oltre ai vertici di Buzzi Unicem spa, gruppo multiregionale internazionale con sede in Piemonte, focalizzato sulla produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali.

La zona interessata si trova a Greve in Chianti presso il Passo dei pecorai, una vasta area che abbraccia torrenti, colline e luoghi particolarmente suggestivi come le gallerie scavate per le estrazioni di materia prima destinata alla lavorazione nell'impianto.

La lunga vertenza sindacale si è conclusa dopo un presidio a oltranza organizzato dagli operai con l'aiuto dei sindacati ed una alternanza di turni e di viveri portati dalle associazioni del territorio in solidarietà alla lotta dei lavoratori.