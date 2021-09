Da Testi alla Gkn per donare i viveri al presidio

Terremoto in Messico: il momento della forte scossa, il terrore delle persone in fuga e le esplosioni in cielo

I lavoratori del cementificio di Greve in Chianti, in presidio permanente per più di un anno, hanno portato cibo e attrezzature ai colleghi di Gkn

CAMPI BISENZIO — Una visita speciale questa mattina ai cancelli della Gkn di Campi Bisenzio, dove alcuni lavoratori del cementificio Testi di Greve in Chianti si sono presentati per donare viveri ed attrezzature ai colleghi in presidio permanente.

I lavoratori del cementificio chiantigiano che hanno manifestato in presidio permanente per più di un anno per difendere il proprio lavoro, sono stati all’assemblea permanente della Gkn di Campi Bisenzio, per donare ai colleghi cibo e attrezzature che avevano ricevuto come solidarietà dal territorio del Chianti.

Con la rappresentanza di Testi anche la segretaria generale di Fillea Cgil Toscana Giulia Bartoli, e la coordinatrice Cgil Chianti Laura Scalia e ad Andrea Vignozzi di Fiom Firenze e Prato.

I lavoratori della Gkn sono in presidio permanente ai cancelli della ditta dopo il licenziamento collettivo di 422 lavoratori.

La vertenza è in corso e i sindacati chiedono il ritiro dei licenziamenti per aprire una trattativa con l'azienda, il Mise e la Regione Toscana per la reindustrializzazione del sito ed il mantenimento dei livelli occupazionali.