Terrazza sull'Arno, un restauro e tanti ricordi

La terrazza Vasariana di Firenze è un luogo conosciuto in tutto il mondo. La notizia del suo restauro ha suscitato numerosi ricordi e aneddoti

FIRENZE — La notizia del suo restauro ha riportato alla mente ricordi e aneddoti legati alla sua frequentazione da parte di giovani, coppie, famiglie e turisti di ogni età, stiamo parlando della terrazza Vasariana che dal loggiato delle Gallerie degli Uffizi si affaccia sull'Arno verso Ponte Vecchio.

La balaustra sul Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici è nota in tutto il mondo come una delle "finestre con vista" della città di Firenze. Citata in numerose pellicole cinematografiche è stato l'affaccio più fotografato nelle cartoline e negli album di famiglia, e più recentemente sui social network.

Molti fiorentini la associano ad i primi ricordi di infanzia, mano nella mano con i nonni. Chi è passato da Firenze in giovane età la ricorda nell'itinerario della gita scolastica con visita agli Uffizi, Corridoio Vasariano e Giardino di Boboli. Non mancano i ricordi legati ai primi amori ed alle visite dei familiari arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo per riabbracciare studenti, militari e giovani in cerca della loro strada sulle rive d'Arno. C'è chi ricorda di avere osservato dalla terrazza il livello crescente del fiume, avendo come riferimento le arcate del Ponte Vecchio.

L’esposizione a pioggia, freddo e sole ne hanno compromesso la struttura e così è stato annunciato un restauro conservativo per il recupero degli elementi lapidei che compongono la balaustra, le cornici, le mensole che sorreggono le volte, gli intonaci, e il consolidamento strutturale della parte superiore con la rimozione della pavimentazione in pietra della terrazza e del piccolo marciapiede fino alla carreggiata

I lavori, dal costo di 300mila euro, cominceranno in primavera, quando l’acqua dell’Arno sarà più bassa e consentirà di lavorare senza rischi di piene, e dureranno sei mesi.