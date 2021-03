Tavolini fuori dai locali in consiglio comunale

Ci sono anche le regole straordinarie per le occupazioni di suolo pubblico per bar e ristoranti in era Covid nel dibattito dell'assemblea cittadina

FIRENZE — C'è la delibera sulla possibilità, in via straordinaria a causa delle misure anti contagio da Covid-19, di allestire tavolini fuori dai locali con regole eccezionali per l'occupazione del suolo pubblico tra i temi centrali all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato in videoconferenza per le 14,30 di domani lunedì 29 marzo. Il tema è iscritto nel calendario dell'assemblea cittadina con la delibera dell’assessore Federico Gianassi su Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a carattere straordinario per ristoro all’aperto (sedie e tavolini) nel periodo 1 aprile – dicembre 2021 post Covid 19.

Non solo, perché come sempre il consiglio, presieduto da Luca Milani e in diretta streaming sul canale YouTube, affronterà le questioni d'attualità fiorentina già in apertura, con l'ora dedicata ai question time ovvero le interrogazioni a risposta immediata orale in aula. Domani i quesiti vertono sui seguenti argomenti: Sul nuovo regolamento per la Tutela degli Animali; L’Occhio della città intelligente; Aree e percorsi destinati ai cani; Proposta per apportare piccole modifiche alla circolazione di Via S. Zanobi e strade limitrofe per facilitare l’accesso alle attività e all’autorimesse esistenti; Salvare lavoro o profitto per alcuni? Aeroporto di Firenze; Toscana Aeroporti Handling in vendita; Sviluppo scalo aeroportuale di Peretola; Rifacimento manto stradale Via Carducci e Via Farini; A che punto è l’impegno per il Laboratorio Ausili per l’Apprendimento e la Comunicazione (LAAC)?

A seguire verranno svolte le comunicazioni e le domande d’attualità. Verranno poi affrontate due delibere. Una è quella di Gianassi sul suolo pubblico per bar e ristoranti di cui sopra. L'altra è dell’assessore Alessandro Martini su Indirizzi per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023. Poi sarà la volta di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Il consiglio tornerà poi a riunirsi con le medesime modalità mercoledì 31 marzo, sempre alle 14,30. per la delibera di Federico Gianassi sull’approvazione del Regolamento Comunale del Canone Patrimoniale Suolo Pubblico e del Regolamento Comunale sulle Esposizioni Pubblicitarie e relativo Canone Patrimoniale.