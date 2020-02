Accademia, i dipendenti insorgono per l'aerazione

I dipendenti della Galleria dell'Accademia hanno chiesto un intervento a direzione ed Asl, poi la richiesta di un tavolo di conciliazione dal prefetto

FIRENZE — Assemblea questa mattina per i dipendenti della Galleria dell'accademia che hanno espresso preoccupazione rispetto alle condizioni di salute e sicurezza all'interno dei locali museali. Al centro dell'incontro il sistema di aerazione che nei giorni scorsi sarebbe stato spento per effettuare verifiche sugli impianti. Protagonisti dell'assemblea i dipendenti ministeriali impiegati presso la Galleria dell’Accademia, ed i dipendenti delle società concessionarie e in appalto Opera Laboratori Fiorentini e Ales Spa.

La Cgil ha spiegato di aver chiesto alla direzione degli Uffizi informazioni dettagliate sulle risultanze delle indagini effettuate sull'impianto di aerazione interessando anche il Dipartimento di prevenzione dell’Ausl Toscana Centro.

Dopo aver ricevuto le risposte da parte degli enti interrogati l'assemblea dei lavoratori ha deciso la formalizzazione dello stato di agitazione e richiesto l'apertura di un tavolo di conciliazione al prefetto di Firenze alla presenza del direttore della Galleria e dell'azienda sanitaria competente.