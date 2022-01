​Servizio civile nel turismo, cultura e ambiente

Posizioni disponibili per i settori turismo, cultura e ambiente con sedi di lavoro al Parco Mediceo di Pratolino e l'Ufficio Informazioni Turistiche

FIRENZE — La scadenza per le domande di adesione al bando per il servizio civile è stata prorogata al 10 Febbraio 2022 alle ore 14.

Si tratta delle candidature per il servizio civile universale nelle posizioni previste dalla Città Metropolitana di Firenze. Nel 2022 la Città Metropolitana di Firenze finanzierà 3 programmi di intervento di Servizio civile universale, per un totale di 3 posizioni disponibili, per i settori turismo, cultura e ambiente.

Le sedi di lavoro saranno presso il Parco Mediceo di Pratolino e l'Ufficio Informazioni Turistiche.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito SC! Servizio Civile Anci Lombardia - (scanci.it) , oltre che sul portale nazionale Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/).

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online su https://domandaonline.serviziocivile.it/