Finiti i sacchi rossi Covid, ora neri con adesivi

L'aumento delle richieste ha fatto esaurire le scorte, Alia corre ai ripari programmando la distribuzione di sacchetti neri o grigi con adesivi

FIRENZE — Il forte incremento dei contagi da Sars Covid-19 ha mandato in tilt la catena dell’approvvigionamento dei materiali come i sacchetti rossi destinati alla raccolta dei rifiuti delle persone in siolamento.

Alia servizi ambientali ha reso noto che per garantire a tutti la puntuale consegna dei sacchi per il corretto smaltimento dei rifiuti, a partire da domani, consegnerà, temporaneamente, sacchi di colore nero o grigio, con la stessa funzione dei sacchi rossi abitualmente distribuiti. Insieme alla dotazione dei sacchi neri o grigi saranno consegnate etichette adesive riportanti la dicitura ‘rifiuti covid’ da attaccare direttamente sul sacco prima dell’esposizione, in modo ben visibile.

I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, in cui dimorino persone risultate positive al Covid-19, non devono essere conferiti al normale sistema di raccolta ma, secondo quanto stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle vigenti Ordinanze Regionali, gestiti tramite l’apposito servizio.

Si può fare richiesta del Kit di raccolta Covid (sacchi, fascette per chiusura e calendario di esposizione), tramite il form on line dedicato accessibile anche dalla home page del sito (prenota kit sacchi rossi).

Coloro che non riescono a registrarsi o hanno ulteriori esigenze (sacchi terminati) possono inviare una mail all’indirizzo covidsegnalazioni@aliaserviziambientali.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 – 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199. 105. 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571-1969333 (da rete fissa e rete mobile).