Senza mascherina aggredisce ragazzi e consigliere

A raccontare l'accaduto è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Vecchio, aggredito in centro storico dall'uomo senza la mascherina

FIRENZE — Attimi di tensione in centro storico a Firenze dove un uomo senza mascherina ha aggredito un gruppo di giovani per poi scagliarsi contro un consigliere comunale appena uscito da Palazzo Vecchio ed intervenuto in difesa dei giovani.

A raccontare l'accaduto è stato il consigliere comunale, Capogruppo del Movimento 5 Stelle ed e x candidato sindaco Roberto De Blasi. Secondo De Blasi dietro l'aggressione ci sarebbe stato un richiamo perché l'uomo non indossava la mascherina.

De Blasi sarebbe intervenuto dopo che l'uomo ha colpito uno dei ragazzi appartenenti ad un gruppetto di 5 amici. Dopo avere schivato un paio di colpi al volto sarebbe stato raggiunto da uno sputo.

I presenti per sfuggire all'uomo si sono rifugiati in un condominio, mentre l'individuo imprecava lanciando oggetti verso il portone.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato degli accertamenti sull'accaduto.