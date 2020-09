Scuole presidiate dai vigili nel giorno di rientro

Prova generale per la tenuta del traffico attorno ai maggiori presidi scolastici, pattuglie della municipale in servizio sugli incroci più pericolosi

FIRENZE — Pattuglie della polizia municipale sono state inviate all'esterno delle scuole per regolare il traffico nel giorno del rientro. "Traffico sostenuto ma nessuna criticità" è quanto ha rilevato stamani l'ufficio della Mobilità.

Prova del nove per la nuova segnaletica riguardante le corsie ciclabili disegnate in carreggiata e per il trasporto scolastico alternativo.

Sono 51 gli agenti provenienti da vari reparti ed inviati all’ingresso di 25 scuole e all’uscita di almeno 10 scuole per aumentare il senso di sicurezza e ricordare l’uso della mascherina per i bambini/ragazzi con un’età superiore ai 6 anni e le regole adottate in materia di sicurezza sanitaria e prevenzione del contagio.

Quartiere 1

Scuola Cairoli (via Farini 23, Scuola Sant’Ambrogio (via Carducci 8), Scuola Vittorio Veneto (via San Giuseppe 9), Scuola Pestalozzi (via Casine via Tripoli), Scuola Torrigiani (via della Chiesa), Scuola Agnesi (via Maffia), Scuole “Nadia Nencioni” (via Montebello), Scuola Rossini (via Rossini).

Quartiere 2

Scuola La Pira (viuzzo dei Bruni), Scuola Boccaccio (via Faentina), Scuola Giotto (via Landucci), Scuola Diaz (via D’Annunzio 167).

Quartiere 3

Scuola Villani (viale Giannotti), scuola Kassel (accesso di via del Bisarno).

Quartiere 4

Scuola Montagnola/Gramsci (via Baccio Bandinelli-via Da Montorsoli), Scuola Ghiberti (via di Legnaia-via di Scandicci), Scuola De Filippo (via dei Bassi 3).

Quartiere 5

Scuola Mameli (via Corsali 3), Scuola Vamba (via Giardini della Bizzarria angolo via Torre degli Agli), Scuola Colombo (via Corelli 11), Scuola Duca d'Aosta (piazza Primo Maggio), Scuola Don Minzoni (via Reginaldo Giuliani 180), Scuola Cadorna (via del Pontormo 90).

Viali Scuola Lavagnini (viale Lavagnini 35), Scuola Enriquez Capponi (viale Matteotti 22).