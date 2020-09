In 25 scuole la municipale sorveglia gli ingressi

Per garantire la sicurezza previsti presidi della polizia locale, gli agenti ricorderanno l'uso della mascherina e il distanziamento sociale

FIRENZE — Lunedì 14 settembre ricomincia l’anno scolastico. Il rientro a scuola deve fare i conti con le nuove regole dettate dall’emergenza sanitaria Covid-19 e con le lezioni in presenza dopo mesi di distanziamento sociale.

La polizia municipale è chiamata in causa per creare un clima sereno e sicuro in un momento particolare. Gli agenti saranno presenti all’ingresso e uscita delle scuole.

Con il progetto A scuola in sicurezza, infatti, la settimana prossima 51 agenti provenienti da vari reparti (15 della Polizia di Comunità, 28 della Polizia di Quartiere dei Reparti Territoriali, 4 dell’Autoreparto e 4 dal Reparto Tecnologie di Supporto) saranno presenti all’ingresso di 25 scuole e all’uscita di almeno 10 scuole proprio per aumentare il senso di sicurezza minato nel periodo del Covid.

E anche per ricordare a tutti sia l’uso della mascherina per i bambini/ragazzi con un’età superiore ai 6 anni (come da indicazioni vigenti) sia le regole adottate in materia di sicurezza sanitaria e prevenzione del contagio. In dettaglio il servizio è stato strutturato in collaborazione con l’assessorato all’educazione e riguarderà le seguenti scuole.

Quartiere 1

Scuola Cairoli (via Farini 23, Scuola Sant’Ambrogio (via Carducci 8), Scuola Vittorio Veneto (via San Giuseppe 9), Scuola Pestalozzi (via Casine via Tripoli), Scuola Torrigiani (via della Chiesa), Scuola Agnesi (via Maffia), Scuole “Nadia Nencioni” (via Montebello), Scuola Rossini (via Rossini).

Quartiere 2

Scuola La Pira (viuzzo dei Bruni), Scuola Boccaccio (via Faentina), Scuola Giotto (via Landucci), Scuola Diaz (via D’Annunzio 167).

Quartiere 3

Scuola Villani (viale Giannotti), scuola Kassel (accesso di via del Bisarno).

Quartiere 4

Scuola Montagnola/Gramsci (via Baccio Bandinelli-via Da Montorsoli), Scuola Ghiberti (via di Legnaia-via di Scandicci), Scuola De Filippo (via dei Bassi 3).

Quartiere 5

Scuola Mameli (via Corsali 3), Scuola Vamba (via Giardini della Bizzarria angolo via Torre degli Agli), Scuola Colombo (via Corelli 11), Scuola Duca d'Aosta (piazza Primo Maggio), Scuola Don Minzoni (via Reginaldo Giuliani 180), Scuola Cadorna (via del Pontormo 90).

Viali

Scuola Lavagnini (viale Lavagnini 35), Scuola Enriquez Capponi (viale Matteotti 22).